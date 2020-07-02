КС отказал в рассмотрении жалобы женщине, которую не взяли служить в армию снайпером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России отказал в рассмотрении жалобы Яне Сургаевой, которая ранее судилась с Минобороны и Росгвардией, так как ее не взяли на военную службу на должность снайпера, стрелка, водителя или механика, так как эти должности не могут замещаться женщинами. Об этом говорится в определении КС.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сургаевой Яны Сергеевны, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном cуде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный cуд Российской Федерации признается допустимой", - говорится в определении.

История жительницы Самарской области Яны Сургаевой стала известна в прошлом году после того, как она судилась с Минобороны и Росгвардией из-за того, что ее отказались взять на службу. Согласно материалам КС, Сургаева обратилась в ведомства, однако получила от них отказ, где было указано, что "прохождение лицами женского пола военной службы на должностях водителя, механика, снайпера, стрелка не предусмотрено".

После этого Сургаева обратилась в Верховный суд с требованием признать недействительным перечень воинских должностей, на которые не могут быть назначены женщины, однако суд в августе прошлого года отказал ей в иске. В решении Верховный суд также сослался на Трудовой кодекс, Устав Вооруженных сил, которые запрещают применять труд женщин на работах, связанных с подъемом тяжестей вручную, а также на постановление Совета министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 года, где прописаны нормы тяжестей, которые разрешено поднимать женщинам на работе.

Сургаева решила обжаловать это постановление в КС, так как решила, что оно позволяет военным ведомствам принимать внутренние документы, которые запрещают брать женщин на службу. КС отказал в принятии ее жалобы, так как не нашел в материалах дела сведений о том, что Сургаева оспаривала в судах общей юрисдикции отказ заключать с ней контракт о прохождении военной службы. По закону КС не может рассмотреть такую жалобу.