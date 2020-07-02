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Аксенов поручил провести служебные расследования после срыва сроков строительства в Крыму

Глава региона отметил, что все виновные должны быть наказаны. Он также поручил составить список добросовестных подрядчиков, рекомендованных к выполнению строительных работ на территории Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Служебные расследования будут проведены в отношении крымских чиновников, которые сорвали сроки строительства и ввода в эксплуатацию ряда объектов. Такое поручение дал в четверг глава республики Сергей Аксенов на совещании в режиме видеоконференции.

Глава региона 25 июня на таком же совещании поручил увольнять чиновников за затягивание строек долгой бюрократической перепиской.

"За неисполнение своих служебных обязанностей все виновные должны быть наказаны. Также прошу опубликовать на портале правительства Республики Крым список должностных лиц, которые допустили срывы сроков. Крымчане должны понимать, кто виновен в срыве мероприятий. Сидение в кабинетах и ожидание ответа на документы не будут приниматься во внимание, ни в каком из случаев. Если вы понимаете, что существуют риски несдачи объектов вовремя, то должны приниматься гибкие управленческие решения", - сказал Аксенов.

Он также поручил создать список добросовестных подрядчиков, рекомендованных к выполнению строительных работ на территории Крыма.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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