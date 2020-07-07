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Google выпустил дудл ко дню рождения Натальи Бехтеревой

Она стала первым ученым в СССР, применившим способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях
Описание
© Пресс-служба Google

Google разместила на стартовой странице своего поисковика дудл ко дню рождения доктора медицинских наук, нейрофизиолога Натальи Бехтеревой (1924-2008). На логотипе изображен ее портрет.

Как отметили в пресс-службе Google, "Бехтерева - автор опередивших свое время открытий, научный руководитель Института мозга человека РАН, исследователь, внесший неоценимый вклад в мировую традицию изучения мозга человека".

Академик Бехтерева написала самостоятельно и в соавторстве около 400 научных работ, она стала ведущим ученым в своей области, создавшим оригинальную научную школу. Ее труды заложили основы фундаментальных исследований в физиологии мозга человека. 

Она разработала комплексную методологию исследования механизмов мозга, связанных с мышлением, памятью, эмоциями, творчеством. Бехтерева - первый ученый в СССР, применивший способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях, ставший одним из самых щадящих методов лечения тяжелых заболеваний ЦНС. Кроме того, под ее руководством была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии - стереотаксическая неврология. 

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