В горах Сочи стартовал сезон туристических походов

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Пешеходные туристические тропы на всех горных курортах Красной поляны в Сочи открылись для туристов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

"В горном кластере Сочи стартовал сезон туристических походов. Пешеходные маршруты на территории трех горнолыжных курортов и Кавказского биосферного заповедника принимают гостей в новом летнем сезоне. Экотропы отличаются протяженностью и уровнем сложности. Они рассчитаны на разные категории туристов с разным уровнем подготовки", - сообщили в пресс-службе.

На горнолыжном курорте "Красная Поляна" к новому сезону были подготовлены более 10 новых пешеходных троп, пролегающих через горный ландшафт. Проходя по ним, гости смогут встретить на пути водопады, реликтовые деревья, альпийские луга, где растут уникальные растения-эндемики, а также цветы, занесенные в Красную книгу. Общая протяженность маршрутов на курорте составляет 40 км.

На соседнем курорте "Роза Хутор" также предлагаются туристам прогулки в лесной зоне долины реки Мзымта. На тропе "Озерный траверс" можно увидеть знаковые объекты Зимних Олимпийских игр Сочи-2014 и живописное озеро. Кроме того, курорт предлагает гостям отправиться на велопрогулку по специальной тропе среди кавказских гор.

"Маршруты летних походов открыл и Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Сегодня для посетителей работают семь направлений. Несколько маршрутов пока ограничены из-за сохраняющихся снежников на горных вершинах. Оформить пропуск для посещения маршрутов, а также оплатить онлайн можно на сайте заповедника", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский край, который является основным курортным регионом России, из-за пандемии коронавируса с 28 марта ввел ограничения в туристической сфере: средства размещения приостанавливали прием отдыхающих, прибывающих из других субъектов страны, помещали в обсерваторы на изоляцию. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. С 21 июня режим карантина был снят при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, разрешено возобновление приема отдыхающих всем санаториям и гостиницам.