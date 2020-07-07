Как вести себя на первом свидании. Самые частые запросы в "Яндексе" на тему любви и семьи

"Яндекс" ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, составил топы запросов пользователей поисковика на эти темы. Компания собрала данные за период с 21 июня 2019 года по 20 июня 2020 года.

При составлении топа запросов со словом "любовь" не учитывалось сочетание "что такое любовь", так как этот вопрос задают слишком часто и другие запросы теряются на его фоне. Таким образом, первое место в рейтинге занял вопрос "как признаться в любви". В топ-10 также попали "сколько живет любовь", "как заниматься любовью", "как найти свою любовь", "чем отличается любовь от влюбленности", "какая бывает любовь", "как привлечь любовь в свою жизнь", "как вернуть любовь мужа", "какую любовь можно назвать настоящей", "когда можно простить измену в любви".

Также "Яндекс" составил топ запросов о свиданиях. На первом месте - "как вести себя на первом свидании". В тройку популярных запросов также вошли "куда пригласить девушку на первое свидание" и "о чем говорить на первом свидании". Помимо этого, пользователей интересует: "как пригласить на свидание", "на каком свидании можно заниматься сексом", "на каком свидании можно целоваться", "как одеться на свидание", "что подарить девушке на первом свидании", "что такое свидание", "как вести себя после первого свидания".

Среди запросов про отношения первое место занял вопрос о том, кем является абьюзер. На втором месте - "что такое отношения". Тройку замыкает вопрос о том, что такое свободные отношения. В топ-10 также попали запросы "что такое токсичные отношения", "где познакомиться с мужчиной для серьезных отношений", "что главное в отношениях", "кто такой пассив и актив в отношениях", "платонические отношения что это", "альфа и омега что это значит в отношениях", "как вернуть девушку если она не хочет отношений".

Топ запросов со словом "семья" выглядит следующим образом: "когда день семьи любви и верности", "как получить статус малоимущей семьи", "где взять справку о составе семьи", "что такое семья", "как нарисовать дерево семьи", "многодетная семья это сколько детей", "что такое шведская семья", "как большой семье экономить на продуктах", "кто такая сноха в семье" и "какие бывают семейные традиции.

Отношения и расставания знаменитостей

В "Яндексе" также составили топы запросов об историях любви и расставаниях знаменитостей и исторических личностей, в топы попали и вымышленные персонажи.

Так, в рейтинге, составленном на основе популярных запросов со словами "история любви", первое место заняли Муслим Магомаев и Тамара Синявская. Помимо этого, пользователи интересуются историями любви Петра и Февронии Муромских, Владимира Маяковского и Лили Брик, принца Гарри и Меган Маркл, Евгения Базарова и Анны Одинцовой, Мастера и Маргариты, Ильи Обломова и Ольги Ильинской, Сулеймана I и Хюррем Султан, Генриха VIII и Анны Болейн и Алена Делона и Роми Шнайдер.

В рейтинге, составленном на основе популярных запросов со словами "почему расстались", первое место заняли Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев. Также пользователей "Яндекса" интересуют расставания DAVA и Карины Кросс, Тимати и Алены Шишковой, Селены Гомес и Джастина Бибера, Ольги Бузовой и Дениса Лебедева, Харли Квинн и Джокера, Егора Крида и Нюши, Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой.