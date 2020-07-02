Во всех пунктах сдачи ЕГЭ проведена дезинфекция перед началом экзаменов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. пунктов для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) организовано в 2020 году, во всех была проведена уборка с применением дезинфицирующих средств, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

"Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) проведена уборка с применением дезинфицирующих средств перед началом ЕГЭ. Для проведения экзаменов в 2020 году будет задействовано 5 728 ППЭ, все они поучаствовали в пробных экзаменах 29 и 30 июня", - говорится в сообщении.

Как напомнил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, экзамены пройдут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

"Мы отработали эти меры в ходе пробных экзаменов. Перед началом ЕГЭ мы еще раз проверили готовность всех регионов и наличие в экзаменационных пунктах необходимых средств индивидуальной защиты и антисептиков. Во всех пунктах проведена обработка с применением дезинфицирующих средств", - привели в пресс-службе слова Музаева.

Основная волна сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.