Захарова: ВОЗ должна получить солидарную поддержку международного сообщества

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно обеспечить солидарную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как ведущего механизма для мобилизации усилий в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие Совбезом ООН резолюции по коронавирусу.

Дипломат обратила внимание, что в документе подчеркивается важность инклюзивного, всеобъемлющего, глобального реагирования на пандемию при координирующей роли ООН. "Этот посыл идет в русле российской линии на безусловную поддержку Всемирной организации здравоохранения как ведущего механизма для мобилизации усилий государств в борьбе с вирусом. Мы полагаем необходимым обеспечить солидарную международную поддержку этому специализированному учреждению ООН", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что резолюция содержит ссылку на меры, предложенные генсеком ООН Антониу Гутерришем в контексте преодоления последствий пандемии для государств, охваченных конфликтами. "И в этой связи мы вновь акцентируем необходимость отмены незаконных односторонних санкций, которые ограничивают потенциал стран, особенно развивающихся и наименее развитых, по реагированию на вызовы, связанные с распространением вируса. А также полностью поддерживаем закрепленный в резолюции призыв генсекретаря ООН господина Гутерриша от 23 марта к всеобщему прекращению огня", - указала она.

1 июля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2522 с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. Главной целью документа стала поддержка призыва генерального секретаря ООН "к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза. Проект резолюции, предложенный Францией и Тунисом, находился на рассмотрении СБ ООН с апреля. По словам дипломатов, основные разногласия возникли между делегациями США и Китая. В итоге по настоянию Вашингтона из текста исчезло упоминание о роли ВОЗ в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения инфекции.