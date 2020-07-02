Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Петербурга в первой половине июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди с грозами и град на фоне относительного тепла ожидаются в Санкт-Петербурге в первой половине июля. Жаркая погода без осадков прогнозируется в третьей декаде месяца, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Мы [будем испытывать] всю первую половину месяца влияние циклонов постоянно, небольшие перерывы в осадках, а так - периодически кратковременные дожди, ливни, грозы, град, я думаю, что еще не один раз будут наблюдаться", - сказал Колесов, добавив, что в ближайшие 10 дней температура воздуха в дневные часы будет в пределах 18-23 градусов.

Во вторник в Петербурге прошел сильный дождь с порывами ветра до 17 м/с, сотрудники садово-парковых предприятий установили 57 случаев падения деревьев. В результате падения одного из деревьев на Институтском проспекте пострадали четыре человека. На протяжении двух дней были закрыты для посещения городские сады и скверы.

"По долгосрочному прогнозу есть предпосылки того, что в третьей декаде будет антициклон, и будет получше погода. Температура поднимется до 22-27 градусов, снова будет теплее и меньше осадков. А по температуре - выше нормы на 1-3 градуса даже, [тогда как] первая половина месяца - ближе к норме", - отметил Колесов.

Ранее сообщалось, что прошедший июнь в Санкт-Петербурге вошел в пятерку самых теплых в истории метеонаблюдений.