Более 7,8 млн подписей собрано за присвоение ряду городов звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил на заседании оргкомитета "Победа", что при участии партии собрано 7,8 млн подписей за присвоение ряду городов звания "Город трудовой доблести".

"В декабре [2019 года] у нас прошла первая встреча с ветеранами в Нижнем Новгороде, именно на ней ветераны обратились к нам с первой просьбой помочь организовать им сбор подписей, чтобы Нижний Новгород обязательно получил это высокое и почетное звание. В приемные "Единой России" по всей стране начали обращаться инициативные группы с просьбами помочь им подготовить документы, правильно их оформить и организовать сбор подписей", - сказал Турчак на заседании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Единая Россия" активно включилась в эту работу и сегодня хотел бы доложить, что на сегодняшний день собрано более 7 млн 800 тыс. подписей по всей стране. Здесь лидерами стали Уфа, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Новосибирск и Челябинск", - продолжил он. Турчак уточнил, что больше всего подписей собрано в Уфе - за присвоение ей звания проголосовали 1 млн 200 тыс. человек.

Турчак заметил, что сам процесс сбора подписей "сплотил людей". Он уточнил, что "Единая Россия" поддерживает предложение экспертов о присвоении такого звания 11 центрам обороны и промышленности. "В то же время в год 75-летия Победы просим вас поддержать наше предложение о присвоении этого почетного звания еще девяти городам - это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичи Новгородской области", - резюмировал Турчак, обращаясь к главе государства.

Президент в свою очередь поддержал предложение о присвоении званий 20 городам. По словам Путина, речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.