МУП "Водосток" в Сочи оштрафовали за сброс сточных вод, попавших в море

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд города Сочи признал виновным МУП "Водосток" за повторный сброс неочищенных сточных вод, которые попали в Черное море. За нарушение природоохранного законодательства назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, говорится на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

"Центральный районный суд города Сочи признал виновным МУП г. Сочи "Водосток" в нарушении природоохранного законодательства Российской Федерации и вынес постановление о назначении административного наказания МУП города Сочи "Водосток" в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей за повторное нарушение природоохранного законодательства РФ. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных экологических требований", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора привлекло предприятие к административной ответственности за сброс неочищенных сточных вод через сеть ливневой канализации, которые попали в Черное море. Кроме того, у "Водостока" отсутствовали локальные очистные сооружения.

По итогам проверки в январе 2020 года в отношении предприятия составлен протокол за повторное совершение административного правонарушения.