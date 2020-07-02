Эксперты РАН одобрили присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июля. /ТАСС/. Российская академия наук провела экспертизы предложений о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" и дала положительные заключения для всех 20 городов. Об этом сообщил в четверг академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков на заседании оргкомитета "Победа", который проводил президент России Владимир Путин.

"Пункт три статьи первой закона (об учреждении звания "Город трудовой доблести" - прим. ТАСС) предусматривает экспертное заключение Российской академии наук, которое бы подтверждало наличие оснований, которые устанавливаются этой статьей. Мы эту работу в отделении историко-филологических наук РАН провели. Были задействованы наши ведущие институты, четыре института, которые занимаются этим. И на все эти города-кандидаты даны положительные заключения. Так что, мы поддерживаем", - сказал Тишков.

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение о присвоении звания "Город трудовой доблести" 20 городам страны. Речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Президент РФ в марте подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.