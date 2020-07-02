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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: более 47 тыс. россиян смогли вернуться на родину вывозными рейсами

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в настоящее время выполняется многоэтапный рейс авиакомпании Azur в Латинскую Америку

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 47 тыс. российских граждан вернулись на родину с момента запуска в конце марта механизма вывозных рейсов. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"С момента запуска действующего алгоритма число вывезенных соотечественников уже превысило в совокупности 47 тыс. человек. Из них более 38 тыс. - рейсами российских авиаперевозчиков, остальные рейсами иностранных авиакомпаний и зафрахтованными чартерами, безусловно, при поддержке наших посольств", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что сейчас в процессе выполнения находится очередной многоэтапный рейс авиакомпании Azur в Латинскую Америку. "И в ближайшие часы мы ожидаем, что вывозной борт прибудет в столицу Эквадора Кито, откуда заберет порядка 70 граждан, включая прибывших туда из Боливии, а затем перелетит в Сан-Хосе (Коста-Рика), где его уже ожидают, причем ожидают давно, наши соотечественники, которые находились в странах Центральной Америки, а также прилетевшие туда отдельным рейсом из Колумбии, - добавила она. - Уже завтра, как мы ожидаем, самолет должен приземлиться в Москве".

Захарова отметила, что за последнюю неделю было осуществлено и большое количество транзитных рейсов. "Российские граждане, находящиеся в самых разных государствах мира, получили возможность вернуться домой вывозными рейсами из Парижа, Лондона, Барселоны, Рима, Афин. Эта география продолжает расширяться. К схеме уже присоединились российские граждане из государств Ближнего Востока, она активно задействована в странах Юго-Восточной Азии, южной части Тихого океана, включая, например, Австралию, Новую Зеландию", - сказала дипломат.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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