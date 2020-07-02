В Чувашии появится единый строительный оператор медицинских учреждений

ЧЕБОКСАРЫ, 2 июля. /ТАСС/. Службу единого заказчика создадут в Чувашии для строительства медицинский учреждений, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

"Курировать организацию будет Минстрой республики. Служба единого заказчика, будучи подведомственным учреждением ведомства, возьмет на себя функции по проектированию, сопровождению и организации строительного процесса, а также ввод объектов в эксплуатацию", - пояснили в пресс-службе.

Создать единый строительный оператор ранее поручил врио главы республики Олег Николаев. По его словам, он необходим, чтобы избавить профильные ведомства - Минздрав, Минобразования и другие - от несвойственных им функций в сфере управления строительством.