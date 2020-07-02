Центр креативных индустрий планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2021 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Центр креативных индустрий для реализации молодежных проектов в сфере культуры и искусства планируется открыть на базе бывшей фабрики "Маяк" в 2021 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в четверг на онлайн-форуме "Креативный четверг" заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

"В следующем году Нижнему Новгороду 800 лет, и в рамках большого проекта подготовки города [к празднованию] есть несколько объектов, которые связаны с креативной индустрией. Один из них - фабрика "Маяк", это будущий креативный кластер, здание начала ХХ века. Сейчас мы его реставрируем и в следующем году туда должны заселить часть креативного кластера", - сказал он.

Вопрос об использовании площадей фабрики "Маяк", открытой в начале ХХ века в здании, спроектированном архитектором Федором Шехтелем в неоготическом стиле, обсуждался в апреле 2019 года на проходившем в Нижнем Новгороде Global City Hackathon - первом в России хакатоне, где разрабатывали прототипы IT-сервисов и продуктов для повышения комфортности городской жизни. Тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что здание должно быть центром, в котором "будет идти методическая и интеллектуальная работа, связанная с развитием креативных индустрий в целом в стране".

Площадь бывшей фабрики занимает более 5 тыс. кв. м. Здание находится на Нижневолжской набережной. Вся набережная протяженностью более 2,5 км, по задумке, станет продолжением арт-резиденции, местом для проведения различных мероприятий.

Онлайн-форум "Креативный четверг", посвященный развитию креативных индустрий в России, проводят Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и университет креативных индустрий Universal University. В течение 24 часов в четырех часовых поясах в едином онлайн-пространстве встречаются профессионалы и предприниматели со всей России. По итогам мероприятия будут подготовлены предложения по мерам поддержки, моделям управления и развития экосистем креативных индустрий в регионах РФ.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.