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Сады и скверы Петербурга открыли после двух дней непогоды

За время непогоды ветер повалил в городе 126 деревьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сады и скверы Санкт-Петербурга, закрытые с 30 июня в связи с периодически усиливавшимся ветром и дождями, вновь открыты для посетителей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

"В течение двух суток в целях безопасности граждан были закрыты несколько садов и скверов Санкт-Петербурга. Теперь, когда опасность сильного ветра миновала, все они снова открыты для посещения", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге с 30 июня по 1 июля упали 126 деревьев в результате шквалистого ветра. Наибольшее количество падений зафиксировали в Красногвардейском, Калининском и Приморском районах города. Из них 19 упали на проезжую часть. Аварийные бригады завершили работы по разбору остатков поваленных деревьев.

За этот период коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" получило 93 заявки о подтоплении на улицах и во дворах преимущественно Приморского, Красносельского, Кировского и Московского районов города.

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