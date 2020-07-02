Умер автор песни "От печали до радости" Борис Дубровин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поэт, автор песен "От печали до радости", "Любви негромкие слова" Борис Дубровин умер на 95-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал режиссер и актер Аким Салбиев.

"Борис Саввович умер в Москве после продолжительной болезни", - сказал он, добавив, что это произошло 25 июня.

По данным источника ТАСС, Дубровин похоронен на Троекуровском кладбище.

Борис Дубровин родился 24 мая 1926 года. В возрасте 17 лет ушел добровольцем в пехоту. Был автоматчиком в стрелковом полку, механиком в бомбардировочном авиаполку. Участвовал в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Пруссии, Германии. Имел боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали "За освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина".

Дубровин известен как автор песен для Юрия Антонова, Анны Герман, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и многих других. Работал вместе с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым и другими.