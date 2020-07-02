Запрет на полеты из-за рубежа в Россию продлен. Главное о коронавирусе за 2 июля

Россия
- Всего зафиксировано 661 165 случаев заражения, из них новых — 6760. За сутки умерли 147 человек, за весь период — 9683.
- Росавиация продлила запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа.
- Минобрнауки рекомендует абитуриентам подавать документы в вузы онлайн.
Москва
- Всего зафиксирован 222 871 случай заражения, из них новых — 662.
Мир
- Всего зафиксировано более 10,6 млн случаев заражения, умерли более 516 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в стране.
- Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней.