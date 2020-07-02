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Пандемия коронавируса нового типа

Запрет на полеты из-за рубежа в Россию продлен. Главное о коронавирусе за 2 июля

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 661 165 случаев заражения, из них новых — 6760. За сутки умерли 147 человек, за весь период — 9683.
  • Росавиация продлила запрет на полеты из-за рубежа в Россию до августа.
  • Минобрнауки рекомендует абитуриентам подавать документы в вузы онлайн.

Москва

  • Всего зафиксирован 222 871 случай заражения, из них новых — 662.

Мир

  • Всего зафиксировано более 10,6 млн случаев заражения, умерли более 516 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в стране.
  • Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней.
Теги
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