Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от схода оползня в Мьянме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами схода оползня в штате Качин в Мьянме. Телеграмма российского лидера президенту Мьянмы Вин Мьину опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы, - отметил Путин. - Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия".

Трагедия произошла около 08:00 по местному времени (04:30 мск) в районе добычи нефрита в штате Качин. Как сообщил представитель спасательных служб, горная порода сошла со скалы высотой более 300 м. Оползень был вызван затяжными сезонными дождями. По последним данным, число жертв трагедии составляет 162 человека, еще 54 пострадали и доставлены в больницы.