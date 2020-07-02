Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Актер Виктор Проскурин, умерший на 69-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель Гильдии актеров кино РФ.

"Известно кладбище - это будет на Троекуровском кладбище", - сказала она. По ее словам, на данный момент обсуждается место, где пройдет прощание с артистом.

Гильдией и женой актера Ириной Хондой были предложены два варианта на рассмотрение властей Москвы. Это Центральный дом кино и Театр им. Вахтангова. Но пока решение не принято. Ранее Ирина Хонда сообщила, что причиной смерти артиста стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.