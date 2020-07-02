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Голосование по поправкам в конституцию

В Петербурге аннулировали 35 бюллетеней на участке, где сломали руку журналисту

По словам представителя горизбиркома, комиссия выявила недостатки в оформлении результатов по бюллетеням, которые находились в переносном ящике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия в Санкт-Петербурге признала недействительными 35 бюллетеней в переносном ящике, привлекшем внимание журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для голосования. Об этом сообщил на брифинге 2 июля член городского избиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

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"Действительность всех остальных бюллетеней, поданных в этой участковой комиссии, сомнений не вызывала. Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым бюллетени, которые содержатся в соответствующем переносном ящике, признать недействительными", - сказал Зацепа на пресс-конференции в медиацентре Союза журналистов России.

Официальный представитель горизбиркома Григорий Марголин отметил, что только Следственный комитет России теперь может ответить на вопрос, "что там конкретно произошло с точки зрения права".

Также Марголин уточнил, что горизбирком отрицательно относится к любым ограничениям свободы журналистов и тем более к насилию на избирательных участках. "Но главная забота председателя УИК - это порядок на избирательном участке, чтобы голосование осуществлялось, чтобы права участников голосования были защищены. При анализе этой ситуации это также надо учитывать", - добавил он.

Инцидент с участием журналиста Давида Френкеля произошел днем 30 июня в Санкт-Петербурге на одном из участков для голосования по поправкам к Конституции России. Полицейский решил вывести корреспондента с участка, у того оказалась сломана рука. В МВД заявили, что передадут результаты проверки в отношении сотрудника в СК РФ. По данным полиции, председатель участковой комиссии обратился к правоохранителям с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал тщательно расследовать произошедшее.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургГолосование по поправкам в конституцию
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