РАН подготовила 33 положительных заключения по присвоению звания "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперты Российской академии наук (РАН) провели экспертизы предложений о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" и подготовили 33 положительных заключения. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение о присвоении звания "Город трудовой доблести" 20 городам страны.

"Только что под председательством Путина прошло заседание оргкомитета "Победа", на котором принято решение о присвоении 20 городам РФ почетного звания "Город трудовой доблести". Сказал на заседании, что на все эти города имеется положительное заключение РАН, которые были подготовлены институтами нашего отделения историко-филологических наук. Президент выразил благодарность, в том числе и ученым. Список будет объявлен. Но претендентов больше - на 33 города уже есть положительное заключение РАН. Так что через год будет пополнение", - написал Тишков.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.