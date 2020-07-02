Международная федерация журналистов призвала наказать виновных в деле Френкеля

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) осудила инцидент в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ в Санкт-Петербурге, в результате которого журналисту Давиду Френкелю сотрудники полиции сломали руку. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МФЖ.

"МФЖ присоединяется к Союзу журналистов России в осуждении инцидента и призывает власти наказать виновных полицейских офицеров", - говорится в заявлении.

В документе также приводятся слова генсека организации Энтони Белланжера. "Полицейское насилие в отношении журналистов, которые просто выполняют свою работу, неприемлемо. Мы выражаем полную солидарность Давиду и призываем власти провести расследование", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот инцидент "должен быть тщательно проверен и расследован".

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. У журналиста сломана рука. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что министерство передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".