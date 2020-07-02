СК расследует пять уголовных дел о преступлениях нацистов в годы войны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следственный комитет расследует пять уголовных дел по фактам преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным первого заседания штаба по координации поисковой и архивной работы.

Бастрыкин подчеркнул особую значимость деятельности участников поискового движения, которые открывают ранее неизвестные факты истории. "В отдельных случаях эти находки стали предметом предварительного следствия. Так, Следственным комитетом расследуются пять уголовных дел по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения", - сообщает СК.

Бастрыкин также отметил случаи попыток искажения исторической правды за рубежом. "Он добавил, что история нужна в совокупности, как единое целое, и для настоящего и для будущих поколений, что особенно важно, - достоверная, без всяких прикрас и изъянов", - сказали в ведомстве.

Сотрудники СК оказывают адресную помощь немногочисленным фронтовикам, тыловикам и жителям блокадного Ленинграда, которые из первых уст могут рассказать обо всех тяготах войны против гитлеровского вермахта и об ужасающих преступлениях нацистов. Также они принимают активное участие в восстановлении и благоустройстве памятников, мемориалов, могил погибших советских воинов, принципиально реагируя на любое проявление неуважения к этим объектам.

Участвовавший в заседании помощник замминистра обороны Александр Кирилин сообщил о работе ведомства по сохранению памяти о жертвах Великой Отечественной войны и установлению новых страниц летописи военных лет. Кроме того, он выразил готовность к дальнейшему взаимодействию с СК России в направлении по выявлению зверств фашистов. Начальник управления президента по общественным проектам и ответственный секретарь российского оргкомитета "Победа" Сергей Новиков в ходе заседания выразил надежду, что собранные Следственным комитетом доказательства таких преступлений в итоге станут предметом судебного разбирательства.

Также были заслушаны доклады руководителей отдельных региональных следственных подразделений СК, на территории ответственности которых проводятся мероприятия в рамках проекта "Без срока давности". Бастрыкин поручил и другим региональным следственным управлениям активизировать работу, а также обеспечить оперативное принятие решений по преступлениям нацистов и их пособников в рамках уголовно-процессуального законодательства.