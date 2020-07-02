СК выявляет скрывающихся под псевдонимами администраторов паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следственный комитет выявляет администраторов паблика "Омбудсмен полиции", которые скрываются под псевдонимами, в рамках дела о вымогательстве и незаконном изготовлении и порнографических материалов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Дорогомиловского суда Москвы.

Это следует из материалов дела, оглашенных судьей на заседании о продлении ареста создателю паблика Владимиру Воронцову. "Следствие выявляет остальных администраторов паблика, которые скрываются под псевдонимами", - сказала судья Галина Таланина.

Также ходатайство следствия сообщает о том, что в ближайшее время будет проведена очная ставка между Воронцовым и Игорем Худяковым, администратором паблика "Омбудсмен полиции", обвиняемым по тому же делу. В ходе заседания суда были приобщены поручительства в защиту Воронцова от телеведущей Ксении Собчак, журналиста "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, журналиста Ильи Азара, политика Евгения Ройзмана, депутата Максима Резника, политика Валерия Рашкина.

Два дела в отношении Воронцова возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В связи с этим 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии. Четвертое уголовное дело расследуется по ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"). В начале июня уголовные дела были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.

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