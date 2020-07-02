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Пандемия коронавируса нового типа

В Баку и еще 15 городах и районах Азербайджана продлен особый карантинный режим

Речь идет о городах Джалилабад, Гянджа, Ленкорань, Масаллы, Сумгаит, Евлах, Геранбой, Гейгель и Мингечаур, а также Апшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах
Баку Егор Алеев/ТАСС
Описание
Баку
© Егор Алеев/ТАСС

БАКУ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим в Баку и еще 15 крупных городах и районах страны с 5 по 20 июля из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине страны.

"С целью снижения темпов распространения COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), а также минимизации его возможных последствий продлить с 06:00 (05:00 мск) 5 июля до 06:00 (05:00 мск) 20 июля особый карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Ленкорань, Масаллы, Сумгаит, Евлах, Геранбой, Гейгель и Мингечаур, а также Апшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах", - говорится в сообщении.

Теги
АзербайджанПандемия коронавируса нового типа
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