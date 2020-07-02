В Мурманске установят памятник оленетранспортным батальонам времен войны

МУРМАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Памятник оленетранспортным батальонам времен Великой Отечественной войны до конца 2020 года установят в Мурманске. Власти региона на эти цели выделили из бюджета 8 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства Мурманской области.

"Получено разрешение о выделении места для установки памятника на территории зеленой зоны у здания администрации Первомайского округа города Мурманска, разработана проектно-сметная документация. Работы должны завершиться до конца текущего года <…> На установку памятного мемориального объекта, посвященного подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из областного бюджета выделено 8 млн рублей", - сказано в сообщении.

Конкурс на получение гранта для установки памятника был объявлен региональным министерством внутренней политики, победителем признана общественная организация Мурманской области "Ассоциация Кольских саамов".

Во время Великой Отечественной войны в Заполярье на оленях перевозили боеприпасы, фураж и продовольствие, дрова и горючее, материальную часть артиллерии, доставляли по бездорожью срочные приказания, обеспечивали выезды старшего командования в войска, эвакуировали больных и раненных, вели розыск сбитых в бою самолетов.