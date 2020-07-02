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В главном храме Вооруженных сил обвенчают ветеранов Великой Отечественной войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил собор Воскресения Христова

КУБИНКА /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Первой парой, которая будет венчаться в главном храме Вооруженных сил РФ, станут ветераны Великой Отечественной войны, сообщил журналистам епископ Клинский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Стефан.

"Первая пара уже известна. Это ветераны Великой Отечественной войны", - сказал он.

Собор Воскресения Христова - главный храм ВС РФ возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы. В пропорциях храма заложены значимые цифры и даты из военной истории России. Высота собора - 75 метров, по числу лет, прошедших со Дня Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

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