В США рассчитывают, что к осени смогут проводить до 50 млн тестов на коронавирус в месяц

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Власти США рассчитывают на то, что к осени в стране будут возможности для проведения ежемесячно порядка 40-50 млн тестов на коронавирус. Такую оценку дал в четверг на слушаниях в специальном подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар.

"В стране было проведено более 35 млн тестов на COVID-19 и сейчас в среднем проводится более 550 тыс. тестов в день", - сказал он. "По моей оценке, к осени в стране будут возможности проводить от 40 до 50 млн тестов в месяц", - заявил Джируар.

При этом, по его словам, теоретически это количество может достичь и 80 млн. "С появлением новых методов, <...> а также с учетом инвестиций и технологий диагностики эта цифра легко может достичь 80 млн в месяц, если это будет необходимо", - добавил адмирал.