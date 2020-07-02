Заболеваемость ВИЧ в России в 2019 году снизилась почти на 7%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число пациентов в РФ с впервые установленным в жизни диагнозом ВИЧ-инфекции в 2019 году снизилось на 6,8% по сравнению с 2018 годом. Это следует из данных сборника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава "Социально-значимые заболевания населения России в 2019 году", с которым ознакомился ТАСС.

В 2019 году с этим диагнозом впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995. При этом первичная заболеваемость ВИЧ в 2019 году составила 54,6 случая на 100 тыс. населения, в 2018 году - 58,6 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 2019 года стал минимальным с 2012 года, тогда он составлял 75 708 первичных случаев, или 52,9 случая на 100 тыс. населения.

Наибольший прирост заболеваемости на 100 тыс. населения в 2019 году пришелся на Кемеровскую область (164,3 случая), Пермский край (132,8) и Иркутскую область (130,1).