Минтруд разъяснил механизм получения бесплатной парковки для граждан с инвалидностью

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Гражданам с инвалидностью для получения права на бесплатную парковку достаточно будет подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России (ПФР) через портал госуслуг, личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов или через МФЦ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда в четверг.

В России с 1 июля изменился порядок получения права на бесплатную парковку и оформления опознавательного знака "Инвалид" для автомобилей. Ранее гражданам с инвалидностью необходимо было посещать лично учреждения медико-социальной экспертизы и получать персонализированный знак для подтверждения права на льготную парковку.

"Теперь для получения права на льготную парковку достаточно будет подать заявление об использовании транспортного средства в ПФР через портал государственных услуг, личный кабинет Федерального реестра инвалидов или через МФЦ, а после внесения сведений в реестр установить на автомобиль знак в соответствии с правилами ПДД. Такой механизм упростит реализацию права инвалидов на парковку", - сказали в министерстве.

Отмечается, что администраторы парковочных пространств смогут получить подтверждение права на льготную парковку гражданина с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов, за размещение которых будет отвечать Пенсионный фонд России. "Те, кто получил знак "Инвалид" в учреждениях медико-социальной экспертизы, могут продолжать его использовать в течение переходного периода до конца текущего года и в течение этого времени подать заявление в ПФР для размещения сведений о транспортном средстве в федеральном реестре", - добавили в Минтруде.

В министерстве отметили, что заявление подается в отношении только одного транспортного средства. При изменении сведений о транспортном средстве необходимо подать новое заявление. Актуальными считаются последние по времени сведения, размещенные в Федеральном реестре инвалидов.