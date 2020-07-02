Оргкомитет по подготовке к 100-летию Кабардино-Балкарии возглавит Максим Решетников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников возглавит организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики (КБР), следует из распоряжения правительства России, размещенного в четверг на портале правовой информации.

"Включить в состав организационного комитета: Решетников М. Г. - министр экономического развития РФ (председатель организационного комитета)", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, распоряжением правительства в состав оргкомитета включен заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов. На подготовку и проведение празднования из федерального бюджета планируется выделить около 250 млн рублей.