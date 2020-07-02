Представитель ОБСЕ заявил о растущей угрозе для свободы и работы СМИ в мире

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Угрозы для работы средств массовой информации в регионе ОБСЕ увеличиваются, на фоне пандемии они нуждаются в финансовой поддержке. Об этом сообщил в четверг представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время презентации доклада о своей деятельности в период с ноября 2019 года по июль 2020 года постоянному совету этой международной организации.

"Угрозы свободе СМИ и работе журналистов растут. Государства обязаны обеспечивать лучшую защиту работы журналистов, бороться с безнаказанностью преступлений против журналистов, уважать независимость прессы и свободу выражения мнений, поддерживать плюрализм, а не подавлять его", - отметил Дезир.

Представитель ОБСЕ также призвал государства финансово поддержать СМИ в условиях пандемии коронавируса. Она усугубила опасную ситуацию для прессы, потому что добавила новые проблемы в виде трудного экономического положения.

"В регионе ОБСЕ СМИ несут большие экономические убытки, которые в основном происходят из-за резкого падения их доходов от рекламы. Кроме того, печатные СМИ столкнулись с дополнительными убытками, потому что карантинные меры препятствовали их продажам и распространению по почте, - говорится в заявлении Дезира. - Тысячи журналистов и работников СМИ уже потеряли свои рабочие места, многие СМИ в регионе ОБСЕ временно приостановили работу, сократили выпуск изданий или тираж. Этот кризис является прямой угрозой плюрализму СМИ и ограничит источники информации для общественности именно в то время, когда она больше всего нуждается в точной, местной, актуальной и надежной информации. Это чрезвычайная ситуация для демократии".

Кроме того, Дезир проинформировал, что за отчетный период ему приходилось разбираться в 132 случаях, связанных с физической безопасностью журналистов, в более 200 случаях, связанных с юридической безопасностью журналистов, включая 104 задержания и 20 судебных процессов. Как подчеркнул представитель ОБСЕ, большое количество случаев, когда журналисты сталкиваются с судебным преследованием, осуждением и задержанием за освещение общественных вопросов, остается одной из самых крупных проблем в регионе ОБСЕ. В этой связи о призвал состоящие в организации государства развивать законодательство для обеспечения защиты представителей СМИ.