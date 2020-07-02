Берн включил Россию и США в список стран, представляющих риск в связи с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) Швейцарии опубликовало в четверг список 30 стран и территорий, которые представляют риск с точки зрения передачи коронавируса, и поэтому для всех прибывающих из них людей установлен 10-дневный карантин. В этот список вошли, в частности, Россия, США и Бразилия.

Карантин обязателен и для возвращающихся на родину из этих государств швейцарцев. "Начиная с 6 июля 2020 года все лица из определенных регионов, пересекающие границу, должны быть помещены на 10-дневный карантин", - указывает управление здравоохранения. Помимо России, из стран СНГ в списке значатся Азербайджан, Армения, Белоруссия и Молдавия. В него вошли также США, Бразилия, Израиль и Саудовская Аравия. Из стран зоны Шенгена в списке присутствует только Швеция. Как пояснили в ФУЗ, список будет "регулярно актуализироваться".

Эта мера коснется только граждан стран, которые до сих пор имели право на въезд в Швейцарию. В отношении граждан большинства государств мира, включая РФ, продолжает действовать запрет на въезд. На настоящий момент въезд разрешен только гражданам и обладателям вида на жительство в Швейцарии, странах Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании. С 20 июля швейцарскую границу будет разрешено пересекать также гражданам ряда государств, ограничения для которых снял ранее Евросоюз. Речь идет, в частности, об Австралии, Грузии, Канаде и Республике Корея.

Публикация ФУЗ списка государств, представляющих риск, стала реакцией швейцарских властей на начавшиеся на прошлой неделе резкий рост заболеваемости в Швейцарии. Примерно с 30 новых случаев заболевания ежедневно в течение июня она выросла сейчас примерно до 100. Хотя это существенно меньше, чем в начале апреля, когда каждый день приходили сообщения более чем о тысяче новых заболевших, тем не менее правительство ввело ряд ответных мер. В частности, в среду было принято решение об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте.

Первые карантинные меры в связи с коронавирусом были введены в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти стали поэтапно отменять ограничения. С 22 июня действует четвертый этап: жизнь практически вернулась в прежнее русло. При этом сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, запрещены массовые мероприятия с числом участников больше 1 тыс., предъявляются повышенные санитарные требования в местах большого скопления людей.