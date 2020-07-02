ВОЗ: эффективность "Ремдесивира" в лечении коронавируса требует подтверждения

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Эффективность препарата "Ремдесивир" для лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 пока не подтверждена, испытания продолжаются. Об этом заявила в четверг на брифинге в Женеве главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, комментируя, по просьбе журналистов, сообщения прессы о том, что США скупили практически весь запас "Ремдесивира".

Эксперт обратила внимание на неоднозначные оценки эффективности этого препарата. "Все еще проводится много исследований в отношении "Ремдесивира", - напомнила она. "На настоящий момент нам известна публикация из Китая о том, что он не продемонстрировал каких-либо полезных свойств. И есть также публикация из NIH (Национальных институтов здравоохранения США - прим. ТАСС) об уменьшении продолжительности госпитализации примерно на 30% у пациентов, которые его принимали", - сообщила Сваминатан.

По ее словам, "известно, что "Ремдесивир" - это противовирусное средство, но мы не знаем, какова его эффективность". "План состоит в том, чтобы продолжить клинические испытания, потому что нужно получить ответ на вопрос по поводу его действенности", - отметила эксперт. По ее прогнозам, "в ближайшие недели" станет возможным проанализировать данные по исследованию "Ремдесивира". Она также считает, что "в ближайшие недели и месяцы" поставки этого препарата на рынок увеличатся в связи с получением лицензий на производство дженериков.

Британская газета The Guardian ранее сообщила, что США скупили практически весь запас препарата "Ремдесивир" и в ближайшие три месяца ни одна страна не сможет приобрести препарат в значительном объеме. Как утверждает разработчик Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания одобрили использование "Ремдесивира" для лечения инфицированных коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. Он также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.