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Прощание с Виктором Проскуриным пройдет 4 июля в Театральном институте им. Щукина

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Прощание с актером Виктором Проскуриным, умершим на 69-м году жизни, состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

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"Прощание с актером Виктором Проскуриным пройдет 4 июля с 10:00 до 12:00 мск в помещении Театрального института им. Щукина, в котором учился артист", - сказал он.

Ранее представитель Гильдии актеров кино РФ сообщила, что Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

По словам жены артиста Ирины Хонды, причиной смерти Проскурина стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.

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