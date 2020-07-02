Эвакуированных жильцов дома в Кирове, где взорвался газ, разместят в гостинице

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Эвакуированных после взрыва газа в квартире одного из домов в Кирове жильцов разместят в гостинице, их обеспечат питанием и всем необходимым. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

"Жителей пострадавших квартир временно разместят в гостинице "Губернская". Помимо проживания, им будет предоставлено питание, а также предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве энергетики и ЖКХ региона, сейчас составляются списки жильцов. "Жильцов четвертого подъезда ориентировочно от 20 до 25 человек, некоторые сообщили, что разместятся у родственников, у кого-то есть садовые домики. Сейчас идет заседание оперативного штаба в городской администрации, по итогам будет принято решение по дальнейшему [проживанию]", - сказала собеседница агентства.

Уточняется, что сотрудники полиции будут круглосуточно охранять квартиры. Администрация города организовала для жильцов и их родственников горячую телефонную линию.

Инцидент произошел в четверг в 17:15 мск в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6, в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали две женщины: одна из них госпитализирована в реанимационное отделение Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, вторая получает лечение амбулаторно.

Сейчас дом оцеплен сотрудниками полиции, жильцы пострадавшего и соседних подъездов эвакуированы, дом отключен от электроснабжения и газоснабжения. В доме пострадали от двух до четырех квартир на четвертом и пятом этаже, а также подъезд, информация уточняется. Здание обследуют специалисты МЧС и газовые службы, они дадут заключение о состоянии здания и его безопасности. В связи с инцидентом следственные органы региона проводят проверку.