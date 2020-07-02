В ГИБДД сообщили о снижении количества ДТП по России во время эпидемии коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Количество автомобильных аварий в России в апреле и мае, когда в стране действовали ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, снизилось соответственно на 41% и 30%. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, конечно, отразились и на количестве ДТП. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4%. Всего произошло 6 465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3%. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4% и составило 9 371. Число погибших снизилось на 15,6% (1 075 человек)", - сказал Черников.

При этом в марте количество аварий и число погибших снизилось незначительно - на 5 и 2,8% соответственно.

По словам Черникова, снижение аварийности связано именно с ограничениями в передвижении. Снятие ограничений, наступление курортного сезона и каникул, по его мнению, отразятся на восстановлении трафика.

"Сейчас ситуация нестабильная. В разные дни отмечается то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%", - подытожил Черников.

ДТП с автобусами

Количество погибших в ДТП, спровоцированных водителями автобусов, снизилось по всей России за пять месяцев этого года почти на 42 % и составило 50 человек, сообщил Черников.

"За пять месяцев 2020 года снизилось количество ДТП по вине водителей автобусов на 39,2 %. Всего их произошло 1 286. Также снизилось число погибших в них людей на 41,9 %. Всего погибли 50 человек", - сказал Черников.

Он отметил, что часто владельцы автобусов самовольно изменяют их конструкцию: ставят дополнительные сиденья, столы, телевизоры, организуют лежачие места для "комфортных" междугородних перевозок, но экономят на замене шин и содержании транспортного средства.

Патрульные автомобили

Более 3,6 тыс. патрульных машин планирует закупить в 2020 году ГИБДД, сообщил Черников.

"В этом году также планируется закупить 3 644 патрульных автомобиля, 3 818 технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств", - сказал Черников.