Нетаньяху анонсировал новые ограничения на количество участников собраний в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Израиль вновь введет ограничения на количество участников собраний из-за роста числа заражений коронавирусом в стране. С таким заявлением выступил в четверг вечером премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе специального обращения, трансляцию которого осуществляли основные каналы израильского ТВ.

"В барах и клубах, а также залах торжеств количество собравшихся будет ограничено до 50 человек, дома - до 20 человек", - сказал Нетаньяху. Он пояснил, что по ограничению числа посетителей ресторанов решение будет принято позднее. Израильское государственное радио Kan отмечает, что новые карантинные меры уже утверждены правительственной комиссией по противодействию коронавирусу и вступят в силу после одобрения Кнессетом (парламентом).

"Данные точные и однозначные и не оставляют нам выбора. Мы должны вернуться к ограничениям с тем, чтобы сократить темпы распространения инфекции. В начале этой недели у нас [в Израиле] было около 450 инфицированных за сутки, сейчас мы близки к тысяче", - констатировал Нетаньяху.

С конца прошлого месяца в Израиле растет число ежесуточно выявляемых заражений. 30 мая этот показатель превысил 100, 6 июня достиг 160, 23 июня - 460, 29 июня - 637. Министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн на пресс-конференции 28 июня заявил, что Израиль оказался "в начале второй волны" пандемии. Израильская правительственная комиссия по вопросам борьбы с коронавирусом в тот же день решила возобновить действие ряда карантинных мер, включая ограничение на количество участников молитв до 50 человек, а культурных мероприятий - до 250 человек.

С 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле оставались в силе обязательное соблюдение дистанции два метра между людьми и ношение защитных масок вне дома. 23 июня израильское правительство увеличило штраф за отсутствие маски с 200 шекелей (около 4 тыс. рублей) до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).