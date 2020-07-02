В Пермском крае возобновляют речные круизы на больших судах

ТАСС, 2 июля. Организаторы речных круизов на больших судах, где возможно соблюдение социальной дистанции между пассажирами, могут возобновить свою работу в Пермском крае, запрет на которую был наложен ранее из-за пандемии, сообщается в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о длительных поездках, например, до Астрахани. При этом, данная мера не распространяется на речные трамвайчики или круизы в пределах Пермского края. "В указ губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса, внесены изменения в части организаций, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам. Со 2 июля они могут возобновить свою деятельность", - говорится в сообщении.

Перевозчики, решившие возобновить работу, обязаны придерживаться рекомендаций, установленных Министерством транспорта РФ и Роспотребнадзором РФ. В частности, участники круиза, в том числе персонал, ежедневно обязаны проходить термометрию, регулярно пользоваться антисептиками, при выходе и выходе за пределы судна использовать средства индивидуальной защиты, а по возвращении - измерять температуру.

Везде, где это допустимо, нужно нанести разметку для соблюдения социальной дистанции, все контактные поверхности нужно обрабатывать антисептическими средствами. При посадке двери в пассажирские помещения и каюты должны быть постоянно открыты и зафиксированы.

"Численность принимаемых пассажиров уменьшается пропорционально имеющимся площадям и требуемым безопасным дистанциям. Минимальное расстояние между пассажирами 1,5 м должно поддерживаться в течение всего рейса, если это допустимо конструктивными особенностями судна. По окончании каждого рейса проводится обязательная дезинфекция судовых помещений, включая каюты и палубы", - говорится в сообщении.

По данным сайта губернатора и правительства Пермского края, в регионе работают шесть круизных операторов, краевой флот составляют девять теплоходов. Общая пассажировместимость пермского речного пассажирского флота - 2 230 человек. Услугами местных круизных компаний в 2019 году воспользовались 38 755 человек.