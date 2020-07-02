Обнаружены артефакты, подтверждающие расстрел советских военнопленных в урочище Сандармох

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пули и гильзы зарубежного производства, найденные поисковыми экспедициями в урочище Сандармох в Карелии, где захоронены жертвы политических репрессий, подтверждают гипотезу о том, что там могут быть также захоронены красноармейцы, погибшие в боях против финских оккупантов в 1941-1944 годах. Об этом в четверг сообщил директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Веригин, озвучивая результаты баллистической экспертизы.

Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии расположено в 12 км от Медвежьегорска по автодороге Вологда - Медвежьегорск. Там на площади 10 га в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены свыше 9,5 тыс. человек, ставших жертвами политических репрессий. Ранее Веригин выдвинул предположение, согласно которому в Сандармохе, кроме жертв политических репрессий, могли быть захоронены и советские военнопленные, погибшие в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.

"Результаты экспертизы дали дополнительное подтверждение, что расстрелы производились из оружия иностранного производства. Большая часть пулевых снарядов и гильз - американские боеприпасы к револьверу "Кольт". Финская армия использовала это вооружение в годы Второй мировой войны, в том числе и на территории оккупированной Карелии. <...> Заявленные гильзы с маркировкой REM-UMC 45 АСР выпущены в период с 1911 по 1934 годы. Поставляться по ленд-лизу они не могли и не могли быть на вооружении Красной армии", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной поисковым экспедициям Российского военно-исторического общества (РВИО).

По словам ученого, гипотезу о том, что в Сандармохе захоронены не только репрессированные, подтверждает и тот факт, что убитые были в одежде. "Они были одеты, это важно, так как жертв политических репрессий перед расстрелом, как известно, раздевали. Еще одно немаловажное обстоятельство: залегание останков во вскрытых одиночных захоронениях гораздо ближе к поверхности земли, чем глубина так называемых расстрельных ям правильной геометрической формы, в которых были обнаружены останки жертв политических репрессий", - подчеркнул Веригин.

Загадки Сандармоха

Начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров отметил, что антропологическая экспертиза показала, что большинство найденных останков принадлежат женщинам. "Обнаруженные останки принадлежат главным образом молодым людям в возрасте от 20 до 35 лет, девять из которых - девушки и женщины. Все они были захоронены в верхней одежде и обуви. Причем по сохранившимся остаткам одежды и обуви (калоши, валенки) можно судить о том, что расстрелы производились в холодное время года", - сказал он.

При этом на местах захоронений были найдены и прошли экспертизу форменная латунная пуговица со звездой, которые обычно являются частью форменного обмундирования военнослужащих Красной армии, а также предмет, похожий на звезду. "При этом каких-то предметов, которые могли бы позволить как-то идентифицировать личности казненных - смертных медальонов, нательных символов веры, украшений и т.п. не выявлено. Нужно подчеркнуть, что на экспертизу были отправлены только пули и гильзы, найденные в могилах. <...> Это позволяет с высокой вероятностью считать, что это именно те боеприпасы, которые использовались при проведении казней, а попадание в могилы остатков боеприпасов, которые могли быть следами прошедших боев, исключено", - подчеркнул историк.

Вопрос о мемориализации этого захоронения должен стать предметом обсуждения местных властей, считает министр культуры Карелии Алексей Лесонен. "Я считаю, что этот вопрос нужно будет выносить на рассмотрение правительства Карелии. Эту историю необходимо раскрыть для людей, которые будут приходить на это место. Все люди, которые здесь захоронены, имеют право на то, чтобы их история была рассказана", - сказал он.

Министр подчеркнул необходимость тщательного изучения и проведения дополнительных изысканий в Сандармохе. "Необходимо дополнительно проводить поисковую работу, как показали работы по плотности и границам захоронения, можно неоднозначно подходить к этому вопросу. Здесь вскрыты такие факты, которые нужно не просто интерпретировать, а детально изучать. <...> Никто не оспаривает, что здесь по большей части находятся жертвы политических репрессий, никто не хочет принизить количество жертв. Я считаю, что только целенаправленная объективная работа может дать в руки исследователей конкретные факты", - добавил Лесонен.