Более 176 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 176 тыс., превысив 10,53 млн. При этом, согласно опубликованным в ночь на пятницу данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось почти на 5 тыс., приблизившись к 513 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 2 июля в мире были зарегистрированы 10 533 779 инфицированных и 512 842 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 176 102, число умерших увеличилось на 4 787. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 163 939 случаев заражения и 4 188 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 317 792. За сутки этот показатель вырос на 99 202. Количество умерших там увеличилось на 3 022 и достигло 252 340. В Европе насчитывается 2 747 810 заразившихся и 198 405 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 736, количество умерших увеличилось на 531.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 096 565, зафиксировано 25 517 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 139, умерли 547 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 616 949. Далее следуют Бразилия (1 402 041), Россия (661 165), Индия (604 641), Великобритания (313 487), Перу (285 213), Чили (282 043), Испания (249 659), Италия (240 760) и Иран (230 211).