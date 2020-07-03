Жильцам большей части квартир дома в Кирове, где взорвался газ, разрешили вернуться домой

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты разрешили эвакуированным после взрыва газа в доме в Кирове жильцам вернуться в квартиры, за исключением тех, кто проживает в расположенных на четвертом и пятом этажах пострадавшего подъезда. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Разрешен доступ жильцам в квартиры, кроме квартир, расположенных на 4-5 этажах пострадавшего подъезда. Принять жильцов пострадавших квартир готов пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты проводят обследование конструкций зданий.

Ранее власти региона сообщали, что жильцов разместят в гостинице "Губернская", их обеспечат питанием и всем необходимым. Губернатор области Игорь Васильев написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что жильцам подъезда будет оказана необходимая помощь. Как пояснили ТАСС в администрации Кирова, высказали желание заселиться в гостиницу жильцы шести квартир, некоторые эвакуированные разместились у родственников. Собеседник агентства также рассказал, что со всеми, кому понадобится помощь, будет работать психолог.

Инцидент произошел в четверг в 17:15 мск в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6, в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали две женщины: одна из них доставлена в реанимационное отделение Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, вторая получает лечение амбулаторно. В доме пострадали от двух до четырех квартир на четвертом и пятом этажах, а также подъезд, жильцов двух подъездов эвакуировали. Дом обследуют специалисты МЧС и газовые службы, они дадут заключение о состоянии здания и его безопасности.

В связи с произошедшим следственные органы региона проводят проверку.