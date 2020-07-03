Выпускники на Дальнем Востоке первыми в стране начинают сдачу ЕГЭ

ТАСС, 3 июля. Выпускники школ на Дальнем Востоке в пятницу станут первыми в России, кто сдает Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса. О том, как в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будут проходить экзамены, корреспондентам ТАСС рассказали региональные власти.

В мае Министерство просвещения России решило перенести основную волну ЕГЭ на более поздний срок и провести ее с 3 по 25 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа. Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа.

Свобода от ЕГЭ

Одними из первых сдачу экзаменов начинают выпускники на Чукотке. В этом году практически каждый второй выпускник школы в этом регионе отказался сдавать ЕГЭ. "Пандемия коронавируса в этом году внесла серьезные коррективы в процедуру сдачи Единого госэкзамена. Итоговую проверку знаний пройдут только 244 выпускника (всего закончили школы чуть более 500), которые планируют поступать в вузы, остальные уже получили аттестаты о среднем образовании", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в Департаменте образования и науки правительства Чукотского АО, в регионе нет ни одного вуза, и выпускники часто вместо переезда предпочитают поступать в местные средние специальные учебные заведения.

В Приморском крае сдавать ЕГЭ решили больше 90% выпускников, рассказала ТАСС министр образования региона Наталья Бондаренко. "В Приморье в 2020 году 11-й класс окончили 9 485 человек, 8 693 выпускника приняли решение сдавать ЕГЭ. Это хороший показатель, который не может не радовать", - отметила она.

В Якутии, по данным Министерства образования и науки региона, намерены сдать ЕГЭ более 5,9 тыс. человек, из них свыше 570 - выпускники прошлых лет. Согласно статистике, отказаться от экзаменов решили более 2 тыс. выпускников этого года. В арктических районах организуют 44 пункта, где ЕГЭ будут сдавать 292 человека.

Из 6 тыс. выпускников в Забайкалье на экзамены пойдут 4 999, рассказали ТАСС в пресс-службе краевого Минобразования. В Еврейской автономной области ЕГЭ будут сдавать 966 человек - на 704 выпускника меньше, чем в 2019 году.

Экзамен на защищенность

В Приморье организовали 75 пунктов проведения экзаменов. Каждый из них оборудован с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входах будет действовать температурный контроль, а на всей территории образовательных учреждений уже нанесли дистанционную разметку. Она должна помочь испытуемым держаться на безопасном расстоянии друг от друга - минимум 1,5 метра.

Для двоих детей с ограниченными возможностями здоровья выпускные экзамены в Приморье будут организованы на дому, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства. В отдаленных от школ населенных пунктах будет организована доставка школьников к месту сдачи ЕГЭ. "Формально выпускники уже не являются учениками школ, поскольку получили аттестаты и отправлены в "свободное плавание". Однако в муниципалитетах все равно организуют подвоз школьников, особенно это касается отдаленных районов, в частности, Тернейского и Красноармейского", - подчеркнули в пресс-службе.

В Сахалинской области власти также рассчитывают провести ЕГЭ без каких-либо сюрпризов при всей строгости мер против коронавируса. "Экзамены должны без проблем и с соблюдением всех мер безопасности с целью нераспространения инфекционных заболеваний пройти как на Сахалине, так и на Курилах. На Курильских островах также будут соблюдены все необходимые меры безопасности. В целом по Курилам у нас никогда не было никаких проблем со сдачей ЕГЭ", - прокомментировали ТАСС в правительстве Сахалинской области.

Как рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета образования ЕАО Михаил Калманов, регион готов, оборудовано 10 пунктов проведения экзамена и 89 аудиторий. Выпускников из отдаленных сел автономии привезут на экзамены организованно.

"Все противоэпидемические мероприятия будут проводиться перед экзаменом и во время его проведения, организаторов ЕГЭ обеспечат средствами индивидуальной защиты. Для безопасности участников ЕГЭ на входе у них будут измерять температуру. Логистическая схема рассадки выпускников разрабатывается в каждом пункте проведения ЕГЭ. Все участники будут входить таким образом, чтобы не допустить скопления на входе. Рассаживаться они будут с соблюдением социальной дистанции, не более десяти человек в аудитории. Школьников не будут обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи экзамена", - объяснил правила проведения ЕГЭ Калманов.

В поле зрения камер

Несмотря на дополнительные меры защиты от коронавируса, дальневосточные регионы не стали снижать требования к контролю за сдачей экзаменов. На Сахалине будет открыто 30 пунктов сдачи ЕГЭ с видеонаблюдением на базе образовательных организаций области. Традиционно будет работать Ситуационный центр (СИЦ) по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения экзаменов. Прямая онлайн-трансляция с мест проведения ЕГЭ не гарантируется только в городских округах на Курильских островах (Сахалинская область), но там можно будет просмотреть видеозапись.

В Забайкалье установлено 1 080 камер - по две в 540 классах. Как уточняет пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики края, в обзор видеокамер попадает вся аудитория: участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов.

"Наша задача - обеспечить всем выпускникам равные условия при поступлении в вузы. А видеонаблюдение позволяет контролировать проведение ЕГЭ, обеспечивает объективность и достоверность результатов, дает нам справедливую информацию об уровне знаний выпускников. В Чите и районах края "Ростелеком" установил видеокамеры в 65 пунктах приема госэкзаменов. Из них в 97% пунктов трансляция будет вестись в онлайн-режиме, когда видео непрерывно передается и сохраняется в Центре обработки данных "Ростелекома". В остальных пунктах видео будет записываться и позднее передаваться в центр обработки данных. Исключение - те аудитории, где экзамен будут сдавать дети с ограниченными возможностями здоровья", - процитировали в ведомстве главу Минобразования региона Наталью Бянкину.