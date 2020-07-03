Выпускники школ сдают 3 июля ЕГЭ по информатике, географии и литературе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выпускники российских школ сдают в пятницу Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Третьего июля участники основного периода ЕГЭ-2020 сдают первые экзамены: информатику, географию и литературу", - говорится в сообщении.

Заявления на ЕГЭ по литературе подали более 58 тыс. человек, из них почти 46 тыс. - выпускники текущего года. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут.

ЕГЭ по географии планируют сдавать около 17 тыс. человек, в том числе около 15 тыс. выпускников текущего года. Работа также состоит из двух частей, которые содержат 34 задания, на их выполнение отводится 3 часа. На экзамене разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

Сдавать ЕГЭ по информатике будут свыше 98 тыс. человек, в том числе 87 тыс. выпускников 2020 года. Им предстоит за 3 часа 55 минут выполнить работу, которая состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля.

Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.