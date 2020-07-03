Жаркая погода задержится на европейской части РФ еще на пять-шесть дней

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Похолодание не собирается в ближайшее время приходить на европейскую часть России. Аномально жаркая, но дождливая погода прогнозируется в ближайшие пять-шесть дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие пять-шесть дней будет очень теплая погода, даже жаркая, я бы сказал. При этом в отличии от предшествующей недели, которая была жаркая тоже, но связана она была с антициклональным режимом погоды, на сей раз тепло к нам приходит с юга: со Средиземного моря, Турции, Ближнего востока. Это адъективное тепло (обусловленное переносом теплых воздушных масс - прим. ТАСС), поэтому будет более облачно. Частые дожди, но кратковременные", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сильных дождей жителям европейской части России опасаться не стоит. Температура воздуха в этот период будет выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов, отметил он.

"И солнце будет выглядывать, и дождики будут. Такая погода - вполне летняя и тепла ожидается", - заключил метеоролог.