Абитуриенты, помогавшие бороться с пандемией, получат льготы при поступлении в медвузы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Абитуриенты, принимавшие непосредственное участие в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в мероприятиях по профилактике и диагностике коронавируса, получат дополнительные льготы при поступлении в медицинские вузы, в ординатуру. Желающие поступить в медицинский вуз смогут подать документы дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"При приеме абитуриентов [в ординатуру] будут также учитываться новые особенности, утвержденные приказом Минздрава России от 26 июня 2020 № 636н. Они предусматривают дистанционный порядок подачи документов, тестирования и взаимодействия с поступающими (по электронной почте и с помощью электронного сервиса вуза). Кроме того, определены дополнительные преференции для лиц, принимавших участие в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, при поступлении дополнительные 20 баллов будут начисляться тем, кто в качестве волонтера или добровольца участвовал в мероприятиях по борьбе с COVID-19 не менее 150 часов. За работу на должностях медицинского персонала в учреждениях, осуществляющих непосредственное ведение пациентов с коронавирусом, а также прохождение практики в медицинских организациях продолжительностью не менее 30 календарных дней, начисляется дополнительно 30 баллов.

"Добровольцам при поступлении необходимо предъявить справку об участии в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Данная справка должна быть подписана сотрудником вуза, ответственным за работу волонтеров и курирующим проректором. Студенты подтверждают факт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на должностях медицинских работников и в рамках практической подготовки копией трудового договора и справкой с места работы", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что на сегодняшний день более 25,5 тыс. студентов оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на должностях медработников, более 37,7 тыс. человек проходили практику в профильных по COVID-19 медучреждениях. "В мероприятиях по оказанию помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 приняли участие более 12 тыс. добровольцев, из которых более 6 тыс. - волонтеры-медики", - говорится в сообщении.

Приемная кампания

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ. Прием документов будет осуществляться до 18 августа, приказы о зачислении будут опубликованы до 26 августа. "Подать документы в вузы дистанционно возможно двумя способами: через электронную информационную систему вуза и с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн". Эти же правила утверждены Минздравом России в отношении программ ординатуры", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается также, что на момент поступления оригиналы и заверенные копии документов об образовании и квалификации не потребуются и могут быть предоставлены в течение года. Свидетельство об аккредитации специалиста и другие документы предоставляются в приемную комиссию только в случае их наличия.

"Вступительное испытание будет проходить в формате тестирования с использованием единой федеральной базы оценочных средств Минздрава России. Решение о проведении вступительного тестирования дистанционно остается на усмотрение образовательной организации и зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Новые правила, предусмотренные приказом Минздрава России от 26 июня 2020 № 636н, будут распространяться только на приемную кампанию текущего года", - говорится в сообщении.