Ким Чен Ын рассказал, как КНДР удалось справиться с коронавирусом

ТАСС, 3 июля. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса нового типа, заявил, что государству удалось справиться с эпидемиологической угрозой благодаря приложенным партией усилиям, а также полному исполнению народом указаний властей. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый верховный руководитель после подробного изучения проделанной в течение шести месяцев чрезвычайной национальной противоэпидемической работы заявил, что, несмотря на кризис в области здравоохранения во всем мире, мы [КНДР] полностью предотвратили проникновение зловредного вируса и сохранили эпидемиологическую ситуацию стабильной, что является выдающимся успехом, достигнутым благодаря дальновидному руководству ЦК Трудовой партии, а также высокому уровню сознательности народа, который действовал как один, выполняя все указы ЦК Трудовой партии", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын в ходе заседания также отметил необходимость сохранения бдительности "без малейшего самоуспокоения или расслабления на противоэпидемическом фронте" в связи с возникновением в странах по всему миру второй волны распространения нового коронавируса.

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.