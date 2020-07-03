Жителей Юга России и Черноземья ожидает аномально жаркая погода

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют особенно жаркую погоду в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, Краснодарском крае и Ставрополье в ближайшие пять-шесть дней. Температура воздуха будет в диапазоне 36-38 градусов тепла, в отдельные дни столбик термометра будет подниматься до 41 градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: в областях Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье. Там постоянно температура [будет] в диапазоне 36-38 градусов. Стараюсь обычно не комментировать, хорошая это погода или плохая, потому что у каждого понятие "хорошая погода" свое, но тут, как говорит молодежь, "крутая" погода, конечно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая аномально жаркая погода будет наблюдаться в этих регионах в ближайшие пять-шесть дней. В отдельные дни жара в этих регионах будет достигать 41 градуса тепла. "Это касается и Ростовской, и Краснодарской, и Астраханской, и Волгоградской областей, Ставрополья. Также Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областей. Такая нестандартная ситуация", - отметил он.