В МЧС РФ рекомендуют не плавать на надувных матрасах и камерах в водоемах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России советуют при купании в водоемах не плавать на надувных матрасах и камерах, они предназначены, чтобы загорать на берегу. Об этом говорится в рекомендациях министерства, с которыми ознакомился ТАСС.

Сейчас во многих российских регионах уже начался купальный сезон. "Из правил, которые помогут как минимум не испортить отдых, а как максимум сохранить жизнь, - это не плавать на надувных матрасах или камерах, они предназначены для загорания на берегу", - сказано в рекомендациях.

В МЧС также советуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не устраивать там игры, связанные с захватами. "Прежде чем идти купаться, не забудьте взять с собой булавку, пристегните ее к плавкам. Она может понадобиться вам, если в воде неожиданно начнутся судороги", - говорят в МЧС.

Лучше всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а температура воздуха - плюс 20-25 градусов. Специалисты рекомендуют отдыхать на официально допущенном к эксплуатации пляже, поскольку там несут дежурство спасатели и медицинские работники. Купание даже в известном месте сопряжено с определенным риском.