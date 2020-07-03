Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу его обращении к народу республики.

"Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления", - отметил он.

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус дал положительный результат, в связи с чем Нурсултан Назарбаев перешел на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно. В четверг пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter, что новый тест на коронавирус, который сдал Назарбаев, показал отрицательный результат.

Первый глава республики в своем обращении констатировал, что опасная пандемия коронавирусной инфекции охватила многие страны мира, в том числе и Казахстан. "Миллионы людей заболели этой тяжелой болезнью, она не обошла стороной и меня. Я был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую мне оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей. Все они выразили мне свои искренние сопереживания, пожелания бодрого духа и скорейшего выздоровления, за это я им очень благодарен", - подчеркнул он, перечислив среди них президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также лидеров Киргизии Сооронбая Жээнбекова, Узбекистана Шавката Мирзиёева, Таджикистана Эмомали Рахмона и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, Назарбаев рассказал, что получил большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей от казахстанцев: многочисленных производственных коллективов, ветеранов труда, военнослужащих, студенческой молодежи и школьников страны со словами поддержки, пожеланиями крепкого здоровья и полного выздоровления.